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محافظات

استرداد 11 ألف متر مربع و62 فداناً خلال اليوم الأول من الموجة 16 لإزالة التعديات في قنا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:17 م
حملة استرداد املاك
حملة استرداد املاك الدولة
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يوسف رجب

قال اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، إن الوحدات المحلية  بدأت اليوم في تنفيذ الموجة 16 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع وحدة متابعة ازالة التعديات بالمحافظة و مديرية أمن قنا.

وأسفرت الحملات عن إزالة 89 حالة تعد بالبناء والزراعة على أملاك الدولة بمساحة 11 ألف متر مربع و62 فدانًا بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وأكد محافظ قنا، استمرار أعمال ازالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين، وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي.

وأوضح المهندس عمر عبدالباقي، مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بقنا، إن حملات الإزالة مستمرة أيضًا في إزالة التعديات بالبناء على الرقعة الزراعية ومخالفات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

وأضاف عبدالباقى، نجحت الحملات اليوم في إزالة 16 حالة تعد بالبناء علي الأراضي الزراعية بمساحة 8 قراريط و21 سهما، بالإضافة إلى إزالة 7 حالات مخالفة لقانون البناء رقم 119  لسنة 2008 بمساحة 484 مترا مربعا.


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استرداد 11 ألف متر مربع و62 فداناً خلال اليوم الأول من الموجة 16 لإزالة التعديات في قنا
استرداد 11 ألف متر مربع و62 فداناً خلال اليوم الأول من الموجة 16 لإزالة التعديات في قنا
استرداد 11 ألف متر مربع و62 فداناً خلال اليوم الأول من الموجة 16 لإزالة التعديات في قنا
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