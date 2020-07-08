AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأوضاع مستقرة.. الصحة تعلن تفاصيل إصابات ووفيات كورونا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:05 م
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
Advertisements
محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن خروج 523 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22241 حالة حتى اليوم.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 75 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.


وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 78304 حالات من ضمنهم 22241 حالة تم شفاؤها، و 3564 حالة وفاة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة تحذر من تكرار استعمال الكمامة ذات الاستخدام الواحد

تخطت 70 ألف حالة.. الصحة تكشف تفاصيل إصابات ووفيات كورونا فى مصر

الصحة: تسجيل 1324 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و79 وفاة

شفاء 20103 .. الصحة: ارتفاع جديد فى عدد حالات التعافى من كورونا

عداد كورونا فى مصر.. 74035 إصابة.. و3280 وفاة.. شفاء 20103

انخفاض طفيف.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 1025 إصابة جديدة بـ كورونا.. و75 وفاة

محمد صلاح يتقدم لـ ليفربول بهدف في شباك برايتون..فيديو

هذا البلد أغنى مما تتصورون.. تقرير تركي يفضح مطامع أردوغان في ليبيا

الأهلي يتوصل إلى اتفاق نهائي لضم الأوكرانية ايكاترينا لفريق الطائرة

يضر الكبد .. خطورة الإفراط في تناول عسل النحل يوميا.. شاهد

فتحت باب أوضتك.. حفيدة رجاء الجداوي تنهار بعد وفاتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسة تصوير لقاء الخميسي تعرضها للانتقادات.. والجمهور: دا فوتوشوب

اليانسون لعلاجه.. تعرف على أعراض مرضى القولون العصبي

شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد