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اقتصاد

بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.. بنك القاهرة راعي لمبادرة "دراجتك .. صحتك"

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:37 م
صدى البلد
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محمد صبيح
يشارك بنك القاهرة فى رعاية المبادرة التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "دراجتك ... صحتك" إيمانًا من البنك بأهمية المبادرة ودورها الفعال فى تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة  للحفاظ على الصحة العامة والبدء في تغيير ثقافة الانتقال اليومي والتشجيع على استخدام وسائل التنقل النشط، وتحقيق التباعد الإجتماعى. 
تم الإعلان عن تفاصيل المبادرة خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى نظمته وزارة الشباب والرياضة بمركز التعليم المدنى بالجزيرة.


وفي هذا الصدد أوضح الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة للمصريين، لافتًا إلى أن الهدف من المبادرة هو استخدام الدراجة في اطار خطة الدولة للتعايش مع ازمة فيروس كورونا المستجد للمساهمة في التباعد الاجتماعي وتجنب العدوى، ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطن المصري، والبدء في تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين.

ومن جانبه، صرح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة أن القطاع الرياضى يعد واحدًا من أبرز القطاعات التى يحرص البنك على مساندتها لما تمثله من أهمية بالغة فى الإرتقاء بالصحة العامة للمواطنين، مؤكدًا حرص البنك على مساندة ودعم جهود وزارة الشباب لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة فى ظل توجيهات القيادة السياسية، وتأتى مشاركة البنك فى المبادرة من خلال اتاحة الدراجات للجمهور بسعر أقل من سعر السوق لتصبح فى متناول كافة شرائح المواطنين بما يعزز زيادة اعتماد المواطن على الدراجة بإعتبارها من أهم وسائل التنقل النشط.   

وتعتبر مبادرة "دراجتك .. صحتك" هي المرة الأولى التي تقوم فيها وزارة الشباب والرياضة بتقديم أداة رياضية مدعمة "دراجة" تشجيعًا للمواطن حتى تصبح الرياضة أسلوب حياه للمواطن المصري.
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