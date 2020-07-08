رئيس إنبي يكشف موقف الأهلي من إنهاء إعارة محمد شريف.. فيديو

كشف زكريا السيد رئيس نادي إنبي، عن رفضه عرض الأهلي لضم مدافع الفريق أسامة جلال مع بداية الموسم بناءً على رغبة حلمي طولان المدير الفني للفريق.





وأضاف السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورت في برنامج جمهور الثالثة، أن إنبي ليس لديه عروض رسمية حاليا سواء من الأهلي أو الزمالك للانضمام إلى أحدهما مع الموسم المقبل.





وأشار السيد الى أنهم ينتظرون قرار الأهلي بشأن لاعبه محمد شريف لاعب الفريق المعار، متابعا: ونتمنى استمراره مع الفريق لموسم آخر.





وأكد تامر النحاس وكيل محمد شريف، أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، متمسك بعودة اللاعب للقلعة الحمراء الموسم المقبل.



