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محافظ الفيوم: معدلات الإصابة بكورونا تراجعت

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:55 م
صدى البلد
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عادل نصار
زف الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، بشرة للمواطنين بشأن عداد اصابات ووفيات فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.

وأضاف "الأنصارى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون فى التعامل مع المخالفين فى إجراءات الفتح الجزئى للحياة الطبيعية فى المطاعم والمقاهى ، لافتًا إلى أن  معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى المحافظة تراجع، وتم السيطرة على الفيروس.

وتابع المحافظ، أن إغلاق المقاهى والمطاعم المخالفة بالمحافظة يهدف إلى حماية المواطنين، مستدركا أنه :"أحنا مش هنرجع عن ده لأننا بنحمى حياة المواطنين".

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