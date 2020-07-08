بسبب التحرش.. مشادة كلامية بين محام ومهتمة بقضايا المرأة..فيديو

نشبت مشادة كلامية، بين المحامي عصام عجاج، وأشجان البخاري المحامية المهتمة بالمرأة، بعد مطالبة "عجاج"، بتفعيل القانون ومعاقبة المتبرجات، قائلًا: "يجب تفعيل القانون الذي يعاقب الست اللى بتمشي كدا وتحرض على الفسق والفجور".





و ردت أشجان، خلال حوارها ببرنامج "كل يوم" عبر فضائية "ON"،: "يعني عشان لابسة بنطلون قصير يبقى تحرض على الفسق والفجور".





وتابع عجاج قائلا : "اتكلمى زى ما أنتى عاوزة، الموضوع نسبي، والنيابة هي من تحدد، انت تدافعين بالحق والباطل".



