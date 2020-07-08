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توك شو

بسبب التحرش.. مشادة كلامية بين محام ومهتمة بقضايا المرأة..فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:57 م
التحرش
التحرش
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محمود محسن
نشبت مشادة كلامية، بين المحامي عصام عجاج، وأشجان البخاري المحامية المهتمة بالمرأة، بعد مطالبة "عجاج"، بتفعيل القانون ومعاقبة المتبرجات، قائلًا: "يجب تفعيل القانون الذي يعاقب الست اللى بتمشي كدا وتحرض على الفسق والفجور".

و ردت أشجان، خلال حوارها ببرنامج "كل يوم" عبر فضائية "ON"،: "يعني عشان لابسة بنطلون قصير يبقى تحرض على الفسق والفجور".

وتابع عجاج قائلا : "اتكلمى زى ما أنتى عاوزة، الموضوع نسبي، والنيابة هي من تحدد، انت تدافعين بالحق والباطل".

وأضافت "أشجان" قائلة: " أنا ادافع عن المراة المصرية ولا يمكن التحرش تحت أي مسمي"، مما استدعي الإعلامية بسمة وهبة لإنهاء الحوار بينهما.
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