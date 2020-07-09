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المسماري: الإرث العثماني سبب زيارة وزير الدفاع التركي وهدف أردوغان البقاء في ليبيا للأبد

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:51 ص
اللواء أحمد المسماري
اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبي
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اسراء صبري

كشف اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، خلال مؤتمر تم عقده اليوم، العديد من الأمور الخاصة بـ ليبيا والعدوان التركي عليها، حيث كشف عن سبب زيارة وزير الدفاع التركي لمصراتة، و أكد على أن مركة الجيش الليبي مسمترة ضد أي شخص يحاول تهديد الليبيين، كما كشف عن رغبة تركيا في البقاء الدائم في ليبيا..



الإرث العثماني.. المسماري يكشف تفاصيل زيارة وزير الدفاع التركي لمصراتة.
قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبي، إن خلال الأيام الماضية زار وزير الدفاع التركي في مصراته وألقي كلمة لجنودة وقواته فى المنطقة الغربية.

وأضاف المسماري، خلال المؤتمر الصحفي، أن وزير الدفاع التركي تحدث عن الحقوق التركية فى الأراضي الليبية، وتحدث عن الإرث العثماني.

وواصل قائلا: أن وزير الدفاع أكد على تركيا حق التاريخي في ليبيا، متابعا: والأخطر من هذا انه صرح بأنهم سيبقون للأبد فى ليبيا.

تسعى وراء المال.. المسماري: إذا استمر الوضع الليبي الحالي ستنتقل السيادة إلى أنقرة
أكد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبي، أن تركيا تسع وراء المال، من أفعالها الغاشمة في الأراضي الليبية، وأية دولار منهوب، فهو للصالح التركي.

وأضاف أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي، عقده منذ قليل، أن الكثير من المليارات الليبية، تم نهبها من الأراضي الليبية، وإرسالها إلى أنقرة.

ولفت" المسماري" إلى أنه إذا أستمر الوضع المتأزم الحالي، ستنقل السيادة إلى أنقرة ، وهو ما لا يقبله أي مواطن ليبي حر.

لن نرضى بإهانة سيادتنا.. المسماري: تركيا نهبت مليارات من أموال ليبيا
قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إن  تركيا تريد المال الليبي، مضيفا: "مليارات من الأموال الليبية نهبت وسرقت وتم تهريبها إلى تركيا".

وأضاف اللواء المسماري في كلمته في مؤتمر صحفي له اليوم، :"  إذا استمرينا في الصمت سوف تنقل السيادة الليبية إلى انقرة ولن يرضى أي ليبي ان تهان سيادة بلاده ".

المسماري: تركيا تسعى للسيطرة على ليبيا والبقاء فيها للأبد
قدم اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبي، التحية للشعب الليبي لخروجهم فى مظاهرة خلال الأيام الماضية. 

وأضاف المسماري، خلال مؤتمر صحفي، عرض فى برنامج على مسئوليتى بقناة صدى البلد تقديم الإعلامى أحمد موسي، أن المعركة مستمرة مع أى شخص يريد تهديد الليبيين، موضحًا أن تركيا تسعى للسيطرة على ليبيا و البقاء فيها للأبد
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