المسماري: الإرث العثماني سبب زيارة وزير الدفاع التركي وهدف أردوغان البقاء في ليبيا للأبد

قال

اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبي،

إن خلال الأيام الماضية زار وزير الدفاع التركي في مصراته وألقي كلمة لجنودة وقواته

فى المنطقة الغربية.



وأضاف المسماري، خلال المؤتمر الصحفي، أن وزير الدفاع التركي تحدث

عن الحقوق التركية فى الأراضي الليبية، وتحدث عن الإرث العثماني.





كشف اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، خلال مؤتمر تم عقده اليوم، العديد من الأمور الخاصة بـ ليبيا والعدوان التركي عليها، حيث كشف عن سبب زيارة وزير الدفاع التركي لمصراتة، و أكد على أن مركة الجيش الليبي مسمترة ضد أي شخص يحاول تهديد الليبيين، كما كشف عن رغبة تركيا في البقاء الدائم في ليبيا..