سنرد بقوة على الخروقات.. أحمد المسماري: وقف عمليات الجيش الليبى خلال شهر رمضان.. فيديو

أحمد المسماري،

لمتحدث العسكري للجيش الوطني الليبي، أن هذا البيان صادر من القيادة العامة المسلحة، مضيفا: أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية يهنئ القوات المسلحة الليبية بشهر رمضان المبارك، معقبا: أن القائد العام للقوات المسلحة يحي صمود الجنود وكل أفراد الجيش في مواجهة الجماعات الارهابية.



وأفاد "المسماري"، أن القائد العام استجاب إلي مطالب المجتمع الدولي، وذلك من خلال اعطاء هدنة انسانية خلال شهر رمضان المبارك، متابعا: ليس لدينا مانع ونرحب بتلك الجهود الطيبة.



وأشار إلي أن القوات المسلحة سيكون لها حق الرد علي أى تهديد لقواتها، أو اى مناورة من جانب الميليشيات الارهابية والاجرامية.

