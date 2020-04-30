سنرد بقوة على الخروقات.. أحمد المسماري: وقف عمليات الجيش الليبى خلال شهر رمضان.. فيديو

أعلن أحمد المسماري، المتحدث العسكري للجيش الوطني الليبي، وقف جميع العمليات العسكرية من جانب الجيش الليبي متابعا: إي اختراق للقرار من جانب الميليشيات سيكون الرد فورى وقاصي من قبل القوات الليبية.
وأكد أحمد المسماري، خلال المؤتمر الصحفي المذاع علي قناة"اكسترا نيوز"، أن الجيش لن يتراجع عن الوصول إلي هدفهم وهو القضاء علي الميليشيات والمرتزقة والخونة.
وأضاف المتحدث العسكري للجيش الوطني الليبي، أن هذا البيان صادر من القيادة العامة المسلحة، مضيفا: أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية يهنئ القوات المسلحة الليبية بشهر رمضان المبارك، معقبا: أن القائد العام للقوات المسلحة يحي صمود الجنود وكل أفراد الجيش في مواجهة الجماعات الارهابية.
وأفاد "المسماري"، أن القائد العام استجاب إلي مطالب المجتمع الدولي، وذلك من خلال اعطاء هدنة انسانية خلال شهر رمضان المبارك، متابعا: ليس لدينا مانع ونرحب بتلك الجهود الطيبة.
وأشار إلي أن القوات المسلحة سيكون لها حق الرد علي أى تهديد لقواتها، أو اى مناورة من جانب الميليشيات الارهابية والاجرامية.
وأكد أحمد المسماري، خلال المؤتمر الصحفي المذاع علي قناة"اكسترا نيوز"، أن الجيش لن يتراجع عن الوصول إلي هدفهم وهو القضاء علي الميليشيات والمرتزقة والخونة.
وأضاف المتحدث العسكري للجيش الوطني الليبي، أن هذا البيان صادر من القيادة العامة المسلحة، مضيفا: أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية يهنئ القوات المسلحة الليبية بشهر رمضان المبارك، معقبا: أن القائد العام للقوات المسلحة يحي صمود الجنود وكل أفراد الجيش في مواجهة الجماعات الارهابية.
وأفاد "المسماري"، أن القائد العام استجاب إلي مطالب المجتمع الدولي، وذلك من خلال اعطاء هدنة انسانية خلال شهر رمضان المبارك، متابعا: ليس لدينا مانع ونرحب بتلك الجهود الطيبة.
وأشار إلي أن القوات المسلحة سيكون لها حق الرد علي أى تهديد لقواتها، أو اى مناورة من جانب الميليشيات الارهابية والاجرامية.