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أخبار العالم

المسماري: الجيش الليبي كبد الميليشيات خسائر فادحة.. وتركيا أفشلت الهدنة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:30 م
أحمد المسماري
أحمد المسماري
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القسم الخارجي
أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، فشل هجمات الميليشيات على مدينة ترهونة، مؤكدا أن القوات المسلحة كبدتها خسائر فادحة.

وأكد "المسماري"، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أن الدفاعات الجوية للجيش الوطني الليبي أسقطت طائرات مسيرة وفرت غطاء جويا للميليشيات خلال هجومها على مدينة ترهونة.

وأوضح أن تركيا تجند سوريين من أجل القتال في ليبيا عبر الابتزاز المالي، لافتا إلى أن الهدنة أصبحت من الماضي مع تكثيف عمليات نقل الإرهابيين من سوريا.

وأشار إلى أن الجيش رصد منذ يناير الماضي وصول أسلحة ثقيلة وضباط وعناصر مخابرات ومرتزقة أجانب من تركيا إلى ليبيا.
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