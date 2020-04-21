المسماري: الجيش الليبي كبد الميليشيات خسائر فادحة.. وتركيا أفشلت الهدنة

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، فشل هجمات الميليشيات على مدينة ترهونة، مؤكدا أن القوات المسلحة كبدتها خسائر فادحة.





وأكد "المسماري"، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أن الدفاعات الجوية للجيش الوطني الليبي أسقطت طائرات مسيرة وفرت غطاء جويا للميليشيات خلال هجومها على مدينة ترهونة.





وأوضح أن تركيا تجند سوريين من أجل القتال في ليبيا عبر الابتزاز المالي، لافتا إلى أن الهدنة أصبحت من الماضي مع تكثيف عمليات نقل الإرهابيين من سوريا.



