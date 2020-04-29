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أخبار العالم

الجيش الوطني الليبي يعلن وقف كل العمليات العسكرية بالبلاد

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:53 م
صدى البلد
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محمد علي
أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن القيادة الليبية، أوقفت جميع العمليات العسكرية في البلاد، وفق ماذكرت شبكة سكاي نيوز.


أضاف المسماري، أن أي خرق لوقف إطلاق من قبل الميليشيات الإرهابية سنتصدى له بشكل فوري وصارم.


وسبق قبل أيام أن أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر تجاوزه لاتفاق الصخيرات الموقع في عام 2015، مع حكومة الوفاق المدعومة بمليشيات إرهابية ومرتزقة من تركيا.


وأطلق الجيش الليبي قبل أشهر عملية الكرامة لاستعادة وتطهير كامل التراب الليبي.


ويسعى الجيش إلى القضاء على أي وجود للمليشيات وإنهاء التواجد التركي على الساحة الوطنية.

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