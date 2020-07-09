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رياضة

رسميا.. الزمالك يجدد عقد محمد عبد الغني 3 مواسم

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:53 ص
صدى البلد
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ملك موسى
نجح مسؤولو نادي الزمالك في التوصل لاتفاق مع محمد عبد الغني مدافع الفريق بشأن تمديد تعاقد المدافع  مع القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية في ظل تمسك الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون بخدمات المدافع في الفترة الحالية.

ومدد المدافع تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة ثلاثة مواسم جديدة، مع تعديل عقده ماديا في ظل تألقه مع الفريق في الفترة الماضية.

وعقد مسؤولو الزمالك جلسة مع اللاعب في الساعات القليلة الماضية بحضور وكيله ميدو حزين تم خلالها الاتفاق على التفاصيل الخاصة بتمديد عق اللاعب لمدة ثلاثة مواسم قادمة بخلاف الموسمين المتبقيين في عقد المدافع.
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