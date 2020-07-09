AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لتفادي الجو الحر.. نصائح لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:31 ص
. نصائح لمواجهة درجات
. نصائح لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة
Advertisements
هاجر هانئ
حذرت هيئة الأرصاد الجوية ـبـ أرتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية والتى تستمر لمدة أيام، ويتبع بعض الأشخاص العادات الخاطئة التى تؤدى إلى شعورهم بالحر.

لذا قدمت جيهان الدمرداش ، اخصائية تغذية علاجية وسمنة ونحافة، عن بعض النصائح التى لابد من اتباعها لكى تتفادى الشعور بالحر .

اقرأ إيضا..

-عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة بقدر المستطاع
- شرب الكثير من السوائل باستمرار للشعور بالرطوبه و عدم الجفاف
- يفضل عدم الجلوس فى الاماكن الحر او المغلقة و عدم الجلوس ايضا فى  الاماكن المزدحمة
- شرب الماء طوال اليوم علي ان لا تقل عن ٢ لتر يوميا
- يجب وجود مسافات بين الأشخاص لا تقل عن المتر من جميع الجهات المحيطة
- يجب عدم ترك الأطفال داخل السيارات و عدم إغلاق زجاج السيارات حتى أخره
- الكشف الدورى على دورة تبريد السيارات لتفادي سخونة الماتور 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد اعتبارا من الإثنين.. والقاهرة 40 درجة

الأكثر سخونة.. خبير أرصاد: درجات حرارة ورطوبة مرتفعة بداية من الغد

فصل الصيف.. احذر هذه الأشياء تحول هاتفك إلى قنبلة موقوتة

من بينها الفيزلين.. نصائح للحفاظ على السيارة من أشعة الشمس في الصيف

10 أخطاء وراء ارتفاع درجة حرارة المحرك

ترشيحاتنا

تونس.. اندلاع مواجهات عنيفة بين متظاهرين والجيش ..شاهد

بعد ظهور وجهه في كاميرات المراقبة.. القبض على شاب حاول التحرش بسيدة

أوضة اللبس.. أحمد حسام ميدو ينشر صورة من كواليس برنامجه والجمهور يعلق

من غيره يستحق لقب رجل المباراة؟.. ليفربول يوجه رسالة لـ محمد صلاح عقب تألقه أمام برايتون

أخبار الفن.. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى يثيران الجدل.. والنجوم غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية فى الساحل الشمالى

مايوه نيرمين الفقى وفستان رانيا يوسف.. أبرز إطلالات النجمات المثيرة للجدل خلال الأسبوع

AdvertisementS

خلل خطير.. سقوط طائرة رئيس أركان إسرائيل

الأهلي يعلن رسميًا ضم طاهر محمد طاهر من المقاولون

أب يقتل طفلته ضربا بالحزام بعد رفعها صوتها أثناء التحدث إليه

الكويت.. موقف إنساني من كفيل شهيد لقمة العيش عادل حلمي

تونس.. اندلاع مواجهات عنيفة بين متظاهرين والجيش ..شاهد

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يكشف مفاجأة مرتضى منصور اليوم.. وتعليق محمد صلاح عقب تألقه أمام برايتون

مايوه نيرمين الفقى وفستان رانيا يوسف.. أبرز إطلالات النجمات المثيرة للجدل خلال الأسبوع

في ذكرى رحيل عبد المنعم مدبولي.. عاش بالسرطان 25 عاما ومات بمرض آخر

بصورة لكل منهما بمفرده.. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يثيران الجدل من جديد

عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. نجوم الفن في الساحل الشمالي.. صور

أخبار الفن.. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى يثيران الجدل.. والنجوم غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية فى الساحل الشمالى

بعد ظهور وجهه في كاميرات المراقبة.. القبض على شاب حاول التحرش بسيدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. أصالة ومايا دياب يتألقن بالأسود على إنستجرام

مايوه نيرمين الفقى وفستان رانيا يوسف.. أبرز إطلالات النجمات المثيرة للجدل خلال الأسبوع

على الموضة وملفتة.. 15 صورة تبرز أناقة ريم سامي فى عيد ميلادها