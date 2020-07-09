لتفادي الجو الحر.. نصائح لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية ـبـ أرتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية والتى تستمر لمدة أيام، ويتبع بعض الأشخاص العادات الخاطئة التى تؤدى إلى شعورهم بالحر.





لذا قدمت جيهان الدمرداش ، اخصائية تغذية علاجية وسمنة ونحافة، عن بعض النصائح التى لابد من اتباعها لكى تتفادى الشعور بالحر .





اقرأ إيضا..





-عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة بقدر المستطاع

- شرب الكثير من السوائل باستمرار للشعور بالرطوبه و عدم الجفاف

- يفضل عدم الجلوس فى الاماكن الحر او المغلقة و عدم الجلوس ايضا فى الاماكن المزدحمة

- شرب الماء طوال اليوم علي ان لا تقل عن ٢ لتر يوميا

- يجب وجود مسافات بين الأشخاص لا تقل عن المتر من جميع الجهات المحيطة

- يجب عدم ترك الأطفال داخل السيارات و عدم إغلاق زجاج السيارات حتى أخره

- الكشف الدورى على دورة تبريد السيارات لتفادي سخونة الماتور