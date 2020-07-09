أكتر حد يعرفني.. هنادي مهنا تهنئ ريم سامي بعيد ميلادها

هنأت الفنانة هنادي مهنا، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صديقتها ريم سامي بعيد ميلادها.





ونشرت هنادي مهنا صورة برفقة ريم سامي، معلقة "عيد ميلاد سعيد لأجمل وأطيب أخت انت تعرفيني أكتر من اي شخص وتعرفي دائما ما تفعلينه لتجعليني سعيدة، شكرا لكي على كل شيء الكثير من السن آت والذكريات".





وشاركت هنادي مهنا مؤخرا في بطولة مسلسل "سكر زيادة" والذي عرض في شهر رمضان الماضي.



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