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فن

أكتر حد يعرفني.. هنادي مهنا تهنئ ريم سامي بعيد ميلادها

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:46 ص
هنادي مهنا وريم سامي
هنادي مهنا وريم سامي
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مصطفى كرم

هنأت الفنانة  هنادي مهنا، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صديقتها ريم سامي بعيد ميلادها.


ونشرت هنادي مهنا صورة برفقة ريم سامي، معلقة "عيد ميلاد سعيد لأجمل وأطيب أخت انت تعرفيني أكتر من اي شخص وتعرفي دائما ما تفعلينه لتجعليني سعيدة، شكرا لكي على كل شيء الكثير من السن آت والذكريات".


وشاركت هنادي مهنا مؤخرا في بطولة مسلسل "سكر زيادة" والذي عرض في شهر رمضان الماضي.

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مسلسل "سكر زيادة"، بطولة نادية الجندي وسميحة أيوب ونبيلة عبيد وهالة فاخر ويشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، ونانسى عجرم، وهيفاء وهبي، وأحمد فهمي، وروجينا، وجومانا مراد، ولقاء الخميسى، وبيومى فؤاد، وحمدي الميرغني، ومصطفى أبو سريع، ومايان السيد، وبدرية طلبة، وهنادي مهنا، وخالد أنور، وسليمان عيد، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا.

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