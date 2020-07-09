أب يقتل طفلته ضربا بالحزام بعد رفعها صوتها أثناء التحدث إليه

تجرد أب من كل مشاعر الأبوة والإنسانية وقتل طفلته البالغة 11 عاما بضربه الشديد بواسطة الحزام، وفي النهاية قام بخنقها به في وتركها في حالة من اللاوعي.





حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الطفلة فقدت حياتها على يد والدها الذي اعترف بجريمته في التحقيقات.





روى حسين ألف، البالغ 38 عاما، أنه فوجئ في اللحظة الأخيرة أنه كان يقوم بخنق ابنته، واستوعب أنه قتل طفلته بعد أن أزهق روحها ولم يلتفت إلى استغاثتها أثناء قتلها.





وأشار "حسين"، في التحقيقات، إلى أنه يعترف بقتلها، مؤكدا أنه انفعل بشدة بعد أن رفعت صوتها أثناء الحديث إليه، وأكد أنها ليست من عاداتها، وكان يفكر أنها ستخرج عن طوعه؛ فقرر أن يوسعها ضربا ليعلمها درسا أخلاقيا.





فقدت الطفلة حياتها بين يدي والدها بعد أن حاولت الإفلات ولكنها فشلت بسبب قوة بنية والدها.



