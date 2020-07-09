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رياضة

محمد يوسف يوجه نصيحة لـ صالح جمعة ويطالب أزارو بعدم العودة لـ الأهلي ..فيديو

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:35 ص
صالح جمعة نجم الاهلي
صالح جمعة نجم الاهلي
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ياسمين تيسير
وجه محمد يوسف، مدرب فريق الاهلي السابق، رسالة لـ صالح جمعة نجم الفريق؛ عقب موافقة رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، على عودته للتدريبات الجماعية في الفترة الحالية. 

وأكد محمد يوسف، في تصريحات متلفزة على قناة "أون تايم سبورت 1"، أن صالح جمعة لاعب مميز، ويمتلك إمكانيات رائعة، مطالبا اللاعب بأن يستغل عودته للمران الجماعي للفريق جيدا. 

وأضاف محمد يوسف أن صالح قادر على صنع اسم كبير في الأهلي بشرط الالتزام التام من أجل تحقيق إنجازات.


وتابع أن وليد ازارو نجم الفريق المعار لـ الاتفاق السعودي الأفضل له الاستمرار في مسيرة الاحتراف في الدوري السعودي، مشيرا إلى أنه مهاجم جيد ولكن فايلر لا يمتلك قناعة كافية به، مؤكدا أن فايلر مدرب جيد ومناسب تماما لـ الأهلي.
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