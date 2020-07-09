محمد يوسف يوجه نصيحة لـ صالح جمعة ويطالب أزارو بعدم العودة لـ الأهلي ..فيديو

وجه محمد يوسف، مدرب

فريق الاهلي

السابق، رسالة لـ صالح جمعة نجم الفريق؛ عقب موافقة رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، على عودته للتدريبات الجماعية في الفترة الحالية.