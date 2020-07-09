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أخبار العالم

59 ألف حالة.. الولايات المتحدة تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:42 ص
صدى البلد
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أحمد محرم
ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن الولايات المتحدة سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أكبر حصيلة يومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وبلغت حصيلة الإصابات يوم الأربعاء 59060 حالة جديدة حسب وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى أن تلك المعطيات لا تزال جزئية، إذ أن سلطات بعض الولايات لم تقدم بياناتها بعد.


ونقلت القناة عن إحصاءات وكالة "رويترز" المبنية على بيانات السلطات المحلية في الولايات الأمريكية أن ولاية فلوريدا سجلت نحو 10 آلاف حالة إصابة جديدة، وولايتي كاليفورنيا وتكساس أكثر من 7 آلاف في كل واحدة منهما.

كما سجلت ولايات تينسي وفرجينيا الغربية ويوتا مستويات قياسية للإصابات بالفيروس، فيما تم رصد زيادة الإصابات في 42 ولاية أمريكية من أصل 50.
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