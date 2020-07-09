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توك شو

هل تخطت مصر مرحلة ذروة الفيروس؟.. نائب رئيس مكافحة كورونا يجيب ..فيديو

الخميس 09/يوليه/2020 - 07:11 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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اسراء صبري
قالت جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الأعداد بدأت تثبت وخلال الأيام الأخيرة بدأت تنخفض نسبيا عن المعدلات المعتادة.

وأضافت "العسال"، في مداخلتها الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "يجب الحذر، لا يمكن أن نقول بأننا تخطينا مرحلة الذروة، إلا إذا استمر انخفاض الأعداد بصورة منتظرة، بدون ارتفاع في الأعداد مرة أخرى".

وأوضحت أن نسبة الإصابة انخفضت في الفترة الماضية، خاصة نسب الإصابة الخاصة بالحالات الحرجة، متابعة "نسب الإصابات الخاصة بالحالات البسيطة والمتوسطة أصبح أعلى".

وفيما يخص سبب انخفاض عدد الإصابات، فقالت إن ذلك يمكن أن يعود إلى تطبيق بروتوكول العلاج مبكرا، مؤكدة أن بروتوكول العلاج له تأثير إيجابي مع معظم حالات الإصابة الخفيفة والمتوسطة.

وأرجعت أسباب انخفاض معدل الإصابات إلى ارتفاع الوعي لدى المواطنين وسرعة تطبيق بروتوكول العلاج مع ظهور أي أعراض، إضافة إلى توجه العديد إلى الأطباء للحصول على النصائح الطبية بمجرد ظهور الأعراض.
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