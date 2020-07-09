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حوادث

المتهم طائرة ورقية.. مصرع طالب جامعي صعقا بالكهرباء في كفر صقر

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:24 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

لقي طالب جامعي ، أمس، مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء محاولة الحصول علي طائرة ورقية كانت عالقة بأحد أسلاك الكهرباء أثناء لهوه بها، فيما صرحت نيابة كفر صقر بمحافظة الشرقية بدفن الجثمان.

 

وتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة كفر صقر يفيد مصرع "أ م" 19 عاما طالب بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الزقازيق صاعقا بالكهرباء.


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وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز وأكدت التحريات الأولية انه أثناء لهو الشاب بطائرة ورقية وألتف حبل الطائرة حول عامود كهربائي وأثناء قيامه بمحاولة تسليك الحبل أصيب بصاعق كهربائي مما أدى لوفاته.

 

وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثمان، وجار تحرير محضر بالواقعة.

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