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رياضة

فايلر يعقد جلسة منفردة مع إكرامي بالتتش

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:47 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، جلسة مطولة مع شريف إكرامي حارس الفريق، على هامش المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.

وحرص فايلر، على متابعة مران الفريق من خارج الملعب، لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية التي أجراها أمس، على أن يعود بعدها مباشرةً لقيادة المران.

وخاض الأهلي مرانه صباح اليوم استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واشتمل مران الفريق على جانب بدني، فيما ركز الجهاز الفني على تدريبات الكرة وتنفيذ الجوانب الفنية والخططية.
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