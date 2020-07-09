لتطبيقات الألعاب.. كوالكوم تعلن عن أقوى وأحدث معالجاتها +Snapdragon 865

أعلنت شركة كوالكوم Qualcomm ، عن إصدار محدث من معالجها الرائد Snapdragon 865، المسمى Snapdragon 865 Plus، والذي تم تصميمه لتعزيز الأداء بنسبة 10 بالمائة تقريبا لتطبيقات الألعاب والذكاء الاصطناعي.









ووفقا لما ذكره "theverge" التقني، أضافت شركة كوالكوم ثلاثة تحسينات رئيسية على Snapdragon 865 Plus، وهي:









1. تم تعزيز سرعة تردد وحدة المعالجة المركزية Kryo 585 CPU حتى 3.1 جيجاهرتز، أي أعلى بنسبة 10% مقارنة بسرعة التردد فيSnapdragon 865 السابق.











اقرأ أيضا| كوالكوم تصدر معالجا جديدا يدعم الشحن السريع بـ100 واط











2. توفر وحدة معالجة الرسومات Adreno 650 GPU أداءً أعلى بنسبة 10%.









3. تمت إضافة دعم حزمة الاتصال FastConnect 6900 من كوالكوم التي تقول الشركة إنها تدعم الاتصال بشبكات Wi-Fi العاملة بحزمة 6 جيجاهرتز التي تصل السرعة فيها إلى 3.6 جيجابت في الثانية.









وعلى غرار النسخة القياسية من المعالج، فإن Snapdragon 855 Plus الجديد يدعم الشاشات العاملة بتردد 144 هرتز، إلى جانب دعم تقنية البلوتوث 5.2.









ومن المتوقع أن يظهر معالج Snapdragon 855 Plus الجديد في الهواتف الذكية الرائدة العاملة بنظام التشغيل أندرويد، مثل هواتف الألعاب: Asus ROG Phone II و Nubia Red Magic 3 وBlack Shark 2 Pro.









وتقول شركة كوالكوم إنه يتم الإعلان رسميًا عن أول الهواتف الذكية التي ستعمل بمعالج Snapdragon 865 Plus، بدءا من الربع الثالث من 2020، لذلك لا تتوقع أن تظهر في الهواتف الرائدة القادمة مثل Galaxy Note 20 حتى الآن.