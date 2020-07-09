قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة لمدة 10 ساعات تبدأ مساء الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري، قطع المياه عن مناطق (الروضة والمنيل بالكامل وضعفها عن منطقة القصر العيني )





وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق10 /7 /2020 وحتي الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 11/7/2020، وذلك للقيام بإعمال تحويلات خطوط مترو الإنفاق وربط خطوط المياه أقطار 800 مم وكذلك 400 مم المغذيان لمنطقة الروضة .





وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.