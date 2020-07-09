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حوادث

خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط 2235 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:22 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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واصلت اجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (2235) سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين. 

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.
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