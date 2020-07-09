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أخبار البلد

مصر تتقدم 9 مراكز في مؤشر التنمية المستدامة

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:28 م
صدى البلد
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محمد إبراهيم
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجرافا حول تقدم مصر 9 مراكز، في مؤشر التنمية المستدامة 2020؛ لتحتل المركز 83.


وأوضح الإنفوجراف أن المؤشر يقيس مؤشر التنمية المستدامة ومدى قدرة الدولة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ ١٧ من خلال مجموعة نقاط من ٠ إلى ١٠٠، حيث يعبر ٠ عن عدم تحقيق أي هدف.


وأشار الإنفوجراف إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح في القضاء على الفقر وتعمل على التعليم الجيد والمياه النظيفة والطاقة الصحية والعمل اللائق ونمو الاقتصاد.


وقال المركز إن مصر حققت  تقدمًا ملحوظًا بواقع 9 مراكز في مؤشر التنمية المستدامة 2020؛ لتحتل المركز 83، وذلك بعد المضيّ قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المختلفة.
مصر تتقدم 9 مراكز في مؤشر التنمية المستدامة
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