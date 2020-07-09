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أخبار العالم

الكويت تسجل 833 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:50 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل 833 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" إلى جانب تسجيل 3 وفيات، وشفاء 578 حالة. 

وسجلت الكويت أمس الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعلنت وزارة الصحة، أنها سجلت 762 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 52007 حالات.

وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة التي ثبتت إصابتها جاءت نتيجة مخالطة لحالات بالفيروس وتضمنت 501 لمواطنين كويتيين و261 لغير الكويتيين. 

وأشارت الصحة الكويتية إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين إثر اصابتها بمرض كوفيد-19، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 379 حالة. 
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