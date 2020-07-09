سقوط مروحية عسكرية في أفغانستان بسبب عطل فني

كشفت فضائية العربية السعودية، اليوم الخميس، عن سقوط مروحية عسكرية بسبب عطل فني في ولاية بعلان الأفغانية.





ومن ناحية أخرى، أكد مسؤول أفغاني أن انفجارا كبيرا بسيارة مفخخة هز معسكرا عسكريا للجيش الوطنى فى مقاطعة وردك شرقي أفغانستان، فى وقت مبكر اليوم الخميس، مما تسبب فى وقوع خسائر.





وقال محب الله شريف الله، المتحدث باسم الحكومة الأفغانية لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية: "إن الانفجار الكبير وقع خارج المخيم الذي يعمل أيضا كإدارة لوجستية للجيش الوطني الأفغاني في حوالي الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي. ويقع المخيم في منطقة سيد آباد".





وأضاف شريف الله أن: "الانفجار تسبب في حفرة عميقة وألحق أضرارا بالغة بالمخيم والعديد من المتاجر في بازار المنطقة والعديد من المنازل المجاورة".





وتابع قائلا: "هناك تخوفات من وقوع إصابات. وسيتم نشر مزيد من التفاصيل مع وسائل الإعلام في وقت لاحق بعد جمع مزيد من المعلومات".