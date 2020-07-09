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فيديوجراف.. تعرف على مميزات منظومة النقل الذكي its

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:01 م
نظام المرور الجديد
نظام المرور الجديد
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منار شعبان
عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعًا موسعًا مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى واللواء مجدى أنور رئيس الشركة الوطنية للطرق، وبحضور ممثلى الجهات المعنية بالدوله ومسئولي وزارة النقل.

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 بحث  وزير النقل خلال الاجتماع آليات تنفيذ وتشغيل منظومة النقل الذكي على الطرق its، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تنفيذ المنظومة لزيادة معدلات السلامة والأمان على الطرق.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول منظومة النقل الذكي على الطرق its من خلال الفيديوجراف التالي.
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