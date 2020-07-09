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رياضة

رئيس الجبلاية السابق: شكوى الزمالك فى الفيفا عن أزمة نادى القرن دون جدوى

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:46 م
مرتضى منصور ومحمود
مرتضى منصور ومحمود الخطيب
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يسري غازي
كشف عصام عبد المنعم رئيس اتحاد الكرة السابق، أن شكوى نادى الزمالك بشأن أزمة نادي القرن فى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ليس لها جدوى.

كان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كلف المهندس هانى زادة عضو المجلس ومحمد بيومي خبير اللوائح الرياضية بمتابعة ملف شكوى أزمة نادى القرن فى الفيفا.

 
وقال رئيس الجبلاية السابق: "قلت وأكرر، مثل هذه الألقاب لا يمنحها أحدا لنفسه وإنما تمنحها الهيئة (الاتحاد) المختصة.. وقد منحها الاتحاد الأفريقى للأهلى وفق أسس ومعايير معلنة".

وأضاف: "علما بأن الشكوى للفيفا فى هذا الشأن غير ذات جدوى، لأن الاتحاد الدولى لن ينظر فيها وسوف يحيلها إلى جهة الاختصاص أى الاتحاد الأفريقى".
 
يذكر أن نادى الزمالك حدد يوم 9 يوليو من كل عام للاحتفال بنادى القرن فيما ارسل النادى الأهلي إنذارا على يد محضر لإزالة يافطة نادى القرن من على أسوار القلعة البيضاء.
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