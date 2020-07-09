AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أشرف صبحي: الأهلي لم يتقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك بسبب لافتات نادي القرن

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:44 ص
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
Advertisements
محمد رشاد
نفى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تلقيه أي شكوى من مجلس إدارة النادي الأهلي ضد الزمالك، بسبب لافتة "نادي القرن".

وكان الزمالك رفع بعض اللافتات على صور النادي بميت عقبة التي تشير إلى أنه نادي القرن الحقيقي، رغم حصول الأهلي على هذا اللقب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في عام 2000.

وقال وزير الرياضة، في تصريحات متلفزة ببرنامج "اللعيب" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "لا أريد التدخل في موضوع نادي القرن، هناك حقوق وكل طرف يعرف حقوقه، لم نتلقَ أي شكوى رسمية من النادي الأهلي".

وكان الأهلي أعلن أنه تقدم بمذكرة إلى وزير الشباب والرياضة، لمطالبته بالتدخل الفوري والقيام بمسئولياته بحكم القانون، وإلزام رئيس نادي الزمالك بإزالة لافتات نادي القرن.

وفيما يتعلق باستكمال الدوري تابع وزير الرياضة تصريحاته، "الدولة قررت غلق الأندية، ووقف النشاط على وضع معين، وبعد أخذ الإجراءات تم فتح الأندية وإعادة النشاط وهذا لجوانب اقتصادية مهمة جدًا".

وأوضح وزير الرياضة "تم استئناف النشاط مثلما حدث في الدوريات الأوروبية، وتركنا الأمر لاتحاد الكرة ودعمناه، وكان هناك مؤيد ومعارض، وهذه المرحلة انتهت".

واختتم وزير الرياضة تصريحاته عندما سُئل عن موقف الزمالك من استكمال الدوري، قائلًا "جميع الفرق ستشارك في الدوري، ونشكر كل الأندية على وطنيتها لتقديرها للموقف، والجميع تحت راية واحدة وهي راية الوطن".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على سر لجوء الأهلي لوزير الرياضة في لافتات نادي القرن الحقيقي

حفيظ دراجي: لقب نادي القرن شرفي لا يقلل إنجازات الأندية

أحمد شوبير: معرفش أن الزمالك نادي القرن

وزير الشباب والرياضة: ندرس مطالب الأهلي قانونيا بشأن التبرعات وأزمة نادي القرن

بسبب كهربا.. المحامي الإيطالي تشيفالي يعتذر لـ بوطيب عن عدم تولي قضيته ضد الزمالك

تفاصيل ملف الأهلي القانوني في قضايا لافتات نادي القرن الإفريقي

ترشيحاتنا

شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

حكم وضع البويضة المخصبة في رحم الزوجة بعد وفاة الزوج .. دار الإفتاء تجيب

الأوضاع مستقرة.. الصحة تعلن تفاصيل إصابات ووفيات كورونا

يشرب كوب ماء على الهواء.. أحمد موسى لـ وزير خارجية أثيوبيا : أقسم بالله محدش يقدر يعطشنا

بصورة لكل منهما بمفرده.. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يثيران الجدل من جديد

3 أسابيع دون استقبال مصاب.. غلق مستشفى عزل بالشرقية لعدم وجود حالات كورونا جديدة ..فيديو

AdvertisementS

الفرعون راجع للعرش.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي محمد صلاح فى برايتون

ستكون ضربة قوية للفريق المنافس.. الغندور: مرتضى منصور يعلن غدًا مفاجأة للزملكاوية

لاعب واحد بالأهلي قد يكون مفاجأة مرتضى منصور

قبل إقامة الاحتفالية بيوم.. عملات «الزمالك نادي القرن» تغزو السوق المحلية

إسلام صادق يكشف تفاصيل راتب طاهر محمد مع الأهلي

من غيره يستحق لقب رجل المباراة؟.. ليفربول يوجه رسالة لـ محمد صلاح عقب تألقه أمام برايتون

اتصور بـ التيشيرت الاحمر | الأهلي يعلن غدًا عن أولى صفقاته فى ميركاتو الصيف

صراع الوكلاء يهدد صفقة انتقال الجزيري للأهلي

عبدالله السعيد البداية.. إسماعيل يوسف: السرية شعار صفقات الزمالك

أخلوا بالاتفاق.. إسلام صادق: محمد عبد الغني مستاء من الزمالك بعد تغيير قيمة العقد

اخبار الرياضة.. ساعات على إقامة احتفالية الزمالك.. ورقم قياسي جديد لـ محمد صلاح.. والإعلان عن صفقة الأهلي الأولى

أشرف صبحي: الأهلي لم يتقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك بسبب لافتات نادي القرن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. هند رضا تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

بالدولار .. سعر خيالي لـ فستان ياسمين صبري.. شاهد

صورة قديمة لـ نجلاء بدر تعرضها للانتقادات على انستجرام