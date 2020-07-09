أشرف صبحي: الأهلي لم يتقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك بسبب لافتات نادي القرن

نفى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تلقيه أي شكوى من مجلس إدارة النادي الأهلي ضد الزمالك، بسبب لافتة "نادي القرن".





وكان الزمالك رفع بعض اللافتات على صور النادي بميت عقبة التي تشير إلى أنه نادي القرن الحقيقي، رغم حصول الأهلي على هذا اللقب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في عام 2000.





وقال وزير الرياضة، في تصريحات متلفزة ببرنامج "اللعيب" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "لا أريد التدخل في موضوع نادي القرن، هناك حقوق وكل طرف يعرف حقوقه، لم نتلقَ أي شكوى رسمية من النادي الأهلي".





وكان الأهلي أعلن أنه تقدم بمذكرة إلى وزير الشباب والرياضة، لمطالبته بالتدخل الفوري والقيام بمسئولياته بحكم القانون، وإلزام رئيس نادي الزمالك بإزالة لافتات نادي القرن.





وفيما يتعلق باستكمال الدوري تابع وزير الرياضة تصريحاته، "الدولة قررت غلق الأندية، ووقف النشاط على وضع معين، وبعد أخذ الإجراءات تم فتح الأندية وإعادة النشاط وهذا لجوانب اقتصادية مهمة جدًا".





وأوضح وزير الرياضة "تم استئناف النشاط مثلما حدث في الدوريات الأوروبية، وتركنا الأمر لاتحاد الكرة ودعمناه، وكان هناك مؤيد ومعارض، وهذه المرحلة انتهت".





واختتم وزير الرياضة تصريحاته عندما سُئل عن موقف الزمالك من استكمال الدوري، قائلًا "جميع الفرق ستشارك في الدوري، ونشكر كل الأندية على وطنيتها لتقديرها للموقف، والجميع تحت راية واحدة وهي راية الوطن".



