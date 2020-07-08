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رياضة

قبل إقامة الاحتفالية بيوم.. عملات «الزمالك نادي القرن» تغزو السوق المحلية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 07:30 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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عمرو ابوبكر
انتشرت عملات مصرية مختلفة في الأسواق المحلية، مدون عليها شعار "الزمالك نادي القرن" ، بعد أن قرر رئيس النادي إقامة احتفالية للنادي.


يجهز مسئولو الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، مفاجآت لإعلانها على جماهير الزمالك وذلك خلال الاحتفالية المنتظرة غدًا الخميس.
 

ويقيم مسئولو الزمالك غدًا احتفالية خاصة بنادي القرن الأفريقي، والتي يعتبر مسئولو الزمالك، النادي الأبيض، هو البطل الحقيقي لها.


وأكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات سابقة أنه بالامر الواقع الزمالك نادي القرن الحقيقي، مشيرا الى أن يوم 9 من شهر يوليو سيكون يوما للاحتفالية كل عام.


وكان النادي الأهلي أصدر بيانًا يطالب خلاله الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإيقاف قناة الزمالك عن الترويج لما وصفه بالاحتفالية الكاذبة بشأن تتويج الأبيض بلقب نادي القرن.


ووصف الأهلي ما يحدث في نادي الزمالك بالاحتفالات بلقب نادي القرن دون أن يحصل عليه، مخالفة للحقيقة والواقع قبل اللوائح والقوانين، مشيرًا إلى أن "كاف" منح اللقب للأهلي يوم 22 مايو 2001 وسط احتفالية في جوهانسبرج.


يُذكر أن النادي الأهلي كان قد أعلن مرارًا وتكرارًا تسجيل "نادي القرن" كعلامة تجارية متعلقة بشعاره وذلك في إدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة بناءً على قرار "كاف" والحصول على الجائزة رسميًا.
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