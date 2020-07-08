مرتضي منصور يطمئن على سير الأعمال الإدارية بنادي الزمالك

وفي وقت سابق وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادما من بلاده استعدادًا للانتظام في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة.





وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن اللاعب التونسي فرجانى ساسي، وصل علي متن رحلة مصر للطيران القادمة من تونس، وتم إنهاء إجراءات وصوله من خلال مبني الركاب 3 بمطار القاهرة.





ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحتين قبل السفر إلى برج العرب والانتظام في معسكر القلعة البيضاء، خاصة أن الفريق سينتظم في معسكره المغلق غدًا ولمدة أسبوعين.



