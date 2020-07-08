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رياضة

مرتضي منصور يطمئن على سير الأعمال الإدارية بنادي الزمالك

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:59 م
مرتضي منصور رئيس
مرتضي منصور رئيس الزمالك
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ملك موسي
حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك على القيام بجولة داخل مقر النادي لمتابعة كافة الأمور الإدارية بالنادي.

وتابع رئيس النادي عملية تجديد الاشتراكات والتأكيد على الإجراءات الاحترازية بالنادي لمواجهة فيروس كورونا والتباعد بين الأعضاء للحفاظ على صحتهم.

وفي وقت سابق وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادما من بلاده استعدادًا للانتظام في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة. 

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن اللاعب التونسي فرجانى ساسي، وصل علي متن رحلة مصر للطيران القادمة من تونس، وتم إنهاء إجراءات وصوله من خلال مبني الركاب 3 بمطار القاهرة. 

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحتين قبل السفر إلى برج العرب والانتظام في معسكر القلعة البيضاء، خاصة أن الفريق سينتظم في معسكره المغلق غدًا ولمدة أسبوعين.

كان اللاعب قد غادر إلى تونس في منتصف مارس الماضي في ظل توقف النشاط الرياضي في البلاد، وعاد بمفرده اليوم استعدادًا للمشاركة في التدريبات.
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