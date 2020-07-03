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رياضة

طارق يحيي يكشف عن طلب مرتضى منصور من جماهير الزمالك بشأن قضية نادي القرن..فيديو

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:41 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي طارق يحيي مدرب الزمالك السابق عن رسالة مرتضى منصور رئيس النادي لـ الجماهير بشأن قضية لقب نادي القرن حيث طالبهم بوضع لافتات نادي القرن فوق منازلهم وعلى الشبابيك.

وقال طارق يحيي في تصريحات لقناة " الزمالك " إن مرتضى منصور أكد أنه سيستمر في قضية لقب نادي القرن من أجل استرداد اللقب الضائع، مشددا على أن جماهير النادي طالبته بـ الثبوت على موقفه والبحث عن حق النادي. 


وأضاف أن مرتضى منصور أكد أن موقفه سليم قانونيا بشأن رفع لافتة نادي القرن، قائلا: "كان تم رفع قضية على منطقة الزمالك لتسميتها على اسم النادي".

وقام مرتضي منصور بعمل جولة تفقدية داخل النادي للاطمئنان على راحة الأعضاء بعد فتح بوابات النادي لاستقبال الأعضاء مع تطبيق الشروط الطبية اللازمة.

وعقد اجتماعا مهما مع  رموز النادي واللاعبين القدامى وأصحاب الجروبات الزملكاوية في الساعة الرابعة عصرا  بصالة حسن حلمي بمقر النادي من أجل توضيح بعض الأمور الخاصة بالنادي.
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