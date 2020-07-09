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أخبار البلد

زووم أفريقيا.. كل ما تريد معرفته عن قبيلة الهيمبا وأشهر الأكلات السودانية

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:08 م
زووم أفريقيا
زووم أفريقيا
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أمينة الدسوقى
تنطلق مساء اليوم الحلقة الأولى من برنامج زوم أفريقيا على قناة اليوتيوب الخاصة بموقع صدى البلد الإخباري والتى تتناول حوارا خاصا مع السفير إيلي سي بي سفير السنغال بالقاهرة وأيضا فقرة متخصصة عن أشهر الأكلات السودانية وأيضا رواندا عاصمة صناعة السيارات فى أفريقيا.

وتناولت الحلقة فى فقرتها الأولى العادات والتقاليد الأغرب داخل قبيلة الهيمبا والتى تتضمن نبذ المرأة التي تلد توأما وغيرها من العادات الغريبة.

كما تتضمن الحلقة فقرة خاصة عن أشهر الأكلات السودانية من داخل مطعم سودانى فى أحياء القاهرة والذي تم من خلاله التعرف على أبرز الأطباق الرئيسية والتى من بينها "الكسرة والتقلية".

هذا بالإضافة إلى تقرير حول صناعة السيارات فى رواندا والتى تمتلك مصنع تجميع للسيارات يعد الأول من نوعه فى شرق أفريقيا.

كما أنه من المقرر أن تعرض الحلقة الأولى فقرة خاصة مع السفير السنغالي بالقاهرة إيلي سي بي والتى تحدثنا فيها عن الرياضة والسياحة وغيرها من المجالات.

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