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ديني

الأوقاف: صلاة الجمعة غدا في المنازل.. والمساجد مغلقة

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:57 م
الأوقاف : صلاة الجمعة
الأوقاف : صلاة الجمعة غدا في المنازل.. والمساجد مغلقة
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محمود ضاحي
أكدت وزارة الأوقاف، أن صلاة الجمعة مازالت تؤدى ظهرا في المنازل، مع التزام المساجد برفع أذان النوازل وقت صلاة ظهر الجمعة، بألا صلوا في بيوتكم ظهرا.

وطالبت الأوقاف المصلين ضرورة الالتزام بهذه الضوابط والإجراءات الاحترازية حتى تستمر عملية فتح المساجد لبقية الصلوات واستمرار تقييم التجربة تمهيدا لفتح المساجد لأداء صلاة الجمعة.

أضافت وزارة الأوقاف، أنه بالرغم من إشادتها بوعي المواطنين والتزامهم بالضوابط والإجراءات الوقائية، منذ قرار إعادة فتح المساجد، فإن التجربة لا تزال موضع التقييم، ولم تتخذ قرارا حتى الآن بفتح المساجد لأداء صلاة الجمعة.

وأكدت الوزارة، أن من يتجاوز هذه الضوابط قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية ، حيث ستكون الوزارة مضطرة على رغم عنها في غلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه.
وشددت وزارة الأوقاف، على جميع العاملين بها ضرورة الالتزام بعدم فتح أى مسجد أو تركه مفتوحا أو فتحه حتى لصلاة الظهر يوم الجمعة محذرة بشدة من مخالفة هذه التعليمات.

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