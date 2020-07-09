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محافظات

14 مرشحا يجرون الكشف الطبي لانتخابات مجلس الشيوخ فى القليوبية

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:14 م
مستشفيات جامعة بنها
مستشفيات جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
أعلنت مديرية الصحة فى القليوبية قيام 14 مرشحا لمجلس الشيوخ حتى الان بالتقدم لإجراء الكشف الطبي بالمستشفيات المخصصة لذلك والتي حددتها المديرية.


وقال الدكتور محمد ناجي مدير مستشفى ناصر العام إن المستشفى استقبلت اليوم الخميس 7 مرشحين وتم الكشف عليهم .

واشار الدكتور أحمد يوسف مدير مستشفى طوخ المركزي ان المستشفى استقبل 7 مرشحين حتى الآن وتم توقيع الكشف الطبي عليهم وفقا للنموذج المحدد من مديرية الصحة بالقليوبية.

وأضافت الدكتورة أمنية خلاف مدير مستشفى بنها العام أن المستشفى سيبدأ في الكشف على مرشحي مجلس الشيوخ من يوم السبت 11 يوليو الجاري بعد انتهاء  المستشفى من تجهيز وتوفير أجهزة تحليل الكشف عن  المخدرات والمسكرات وتحليل الدم.


وتابع الدكتور عمرو مصطفي مدير مستشفي القناطر الخيرية انه حتي الأن لم يتم استقبال اي مرشح لمجلس الشوري لإجراء الفحص الطبي اللازم وفقا لما اعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت مديرية الصحة بالقليوبية قد اعلنت عن تخصيص 4 مستشفيات بنطاق المحافظة للكشف الطبي علي راغبي الترشح لإنتخابات مجلس الشيوخ المزمع عقدها أغسطس المقبل حيث من المقرر فتح باب التقدم للترشيح السبت المقبل 11 يوليو وحتي 18 من نفس الشهر.

وقال الدكتور حمدي الطباخ إن المستشفيات الــ 4 هي ناصر العام بشبرا الخيمة وبنها التعليمي وطوخ المركزي والقناطر الخيرية.
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