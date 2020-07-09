اقتراح جديد للحد من تلف الأعضاء الناتج عن الإصابة بكورونا

يقوم فيروس كورونا بتدمير أعضاء الجسم، مما يؤدى إلى تلف العديد منها ويسبب الوفاة، مما جعل الباحثين يتسابقون بشكل مستمر فى محاولات لوقف انتشار الفيروس، وإيجاد علاج، بحسب ما ذكر موقع" روسيا اليوم".
يقترح فريق من الباحثين من مركز Beth Israel Deaconess الطبي ومستشفى بريجهام ومستشفى النساء، أن السيطرة على الاستجابة يمكن ان تقلل من تحكم الفيروس فى الأعضاء بشكل أقل، وأوضحوا أنه يمكن تفعيل عائلة من الجزيئات التي ينتجها جسم الإنسان بشكل طبيعي لعلاج الالتهاب في المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا، ما ينتج عنه تقليل مضاعفات الفيروس على الجسم، والحد من ضيق التنفس الحاد والمضاعفات الأخرى التي تهدد الحياة المرتبطة بالعدوى الفيروسية.
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ويطلق الجسم بما يسمى "السيتوكينات" كجزء من استجابته المناعية الطبيعية للأنسجة المصابة، كما يطلق الجسم بعض المواد الكيميائية، التى تساعد فى الحد من الالتهابات او تمددها فى الجسم بشكل كبير، ولكن السيتوكينات التي يتم إطلاقها لقتل الفيروس للمرضى الذين يعانوا من فيروس كورونا، يمكن أن تتسبب في تلف خلايا الرئة المصابة، ,تؤدي هذه الإصابة إلى التهاب زائد فى الرئة.
وقال بانيجراهي: "إن التحكم في الاستجابة الالتهابية للجسم هو أمر أساسي للتحكم فى فيروس كورونا، وقد يكون مهما في إدارة الوباء مثل العلاجات المضادة للفيروسات أو اللقاح".