اقتراح جديد للحد من تلف الأعضاء الناتج عن الإصابة بكورونا

ويطلق الجسم بما يسمى "السيتوكينات" كجزء من استجابته المناعية الطبيعية للأنسجة المصابة، كما يطلق الجسم بعض المواد الكيميائية، التى تساعد فى الحد من الالتهابات او تمددها فى الجسم بشكل كبير، ولكن السيتوكينات التي يتم إطلاقها لقتل الفيروس

وقال بانيجراهي: "إن التحكم في الاستجابة الالتهابية للجسم هو أمر أساسي للتحكم فى فيروس كورونا، وقد يكون مهما في إدارة الوباء مثل العلاجات المضادة للفيروسات أو اللقاح".



