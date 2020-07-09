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4 تأثيرات.. علاقة فيروس كورونا بالتلف الدماغي

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:49 ص
علاقة فيروس كورونا
علاقة فيروس كورونا بالتلف الدماغي
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حياة عبد العزيز
وباء فيروس كورونا هو مرض جهاز تنفسي يصيب الرئتين، لكن مع الوقت اكتشف العلماء أن الفيروس يؤثر على الجسم بالكامل، ولاسيما الدماغ.

وكشف موقع "theconversation"، أن لفيروس كورونا 4 تأثيرات على صحة الدماغ وهي :

1- الهذيان أو اعتلال الدماغ، وأحيانًا مع الذهان واضطراب الذاكرة .

2- التهاب الدماغ مع تأثيرات انخفاض الأكسجين في الدماغ.

3- جلطات الدم، مما يؤدي إلى السكتة الدماغية.

4-تلف الأعصاب.

يعاني بعض الأشخاص من فيروس كورونا المستجد COVID-19، وحتى بعد الشفاء منه فإنه يؤثر على صحة الدماغ على مدى طويل، ويسبب الهذيان، والخرف.

يمكن للفيروس أيضًا أن يصيب الدماغ مباشرة، فإن معظم التأثيرات الجسدية التي رأيناها على قيد الحياة تبدو مثل الآثار الثانوية للفيروس الموجود في الدماغ بدلًا من آثار العدوى المباشرة، عبر آلية التهابية تعرف باسم عاصفة السيتوكين.

هناك أيضًا مرضى COVID-19 الذين يعانون من السكتات الدماغية الإقفارية ، حيث تمنع الجلطة الدموية تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ.

كما يعاني بعض هؤلاء المرضى من عوامل خطر السكتة الدماغيةمثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو السمنة، كما يمكن أن يحدث نزيف في المخ.

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عندما ترتبط الإصابة بالفيروس التاجي كورونا بالتهاب أو تلف النهايات العصبية نفسها ، قد يصاب الأفراد بالحرقان والخدر وكذلك الضعف والشلل.
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