الجندى: لا يحق لأحد الاعتداء على الكفار أو الملحدين حسابهم عند الله

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن كل مرء عليه الانشغال بنفسه حتى يعلم مقدار نعمة الله عليه، وفى حال انشغاله بالناس، سينتقص من قدر النعمة التى بين يديه.





وأضاف الشيخ خالد الجندي خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، ان الذى يفصل بين الناس هو الله رب العالمي، ولا يحق لأحد أن يحدد من فى الجنة أو النار، ومن شهيدا أو غيره.





وتابع الجندى: "نحن ندرك أن نبينا وديننا هو الحق الذى نعتقده نحن، ولكننا لا نقدح فى معتقد الآخرين، وكلمة كافر لا تعطى لنا أى حقوق، على الإطلاق، فليس من حقنا الاعتداء على كافر أو ملحد، فحسابهم عند ربهم".





وأكد الشيخ خالد الجندى "ان الذى سيجازى العباد هو الله، والله أمرنا فقط بالاعتداء على من يعتدون على الدين أو الوطن فقط، حتى ولو كان مؤمنا حافظا لكتاب الله".