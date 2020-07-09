بماذا وصف النبي الارهابيين؟ عالم أزهري يجيب .. فيديو

قال الشيخ رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامى، إن سيدنا النبى محمد، صلى الله عليه وسلم، وصف الإرهابيين الذين يعتدون على الناس، ويسفكون الدماء، بالذاهبة عقولهم.





واستدل عبد الرازق، في برنامج لعلهم يفقهون على فضائية دي ام سي، بحديث النبي الذي يقول فيه "أنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ الْهَرْجَ . قِيلَ : وَمَا الْهَرْجُ ؟ قَال : الْكَذِبُ وَالْقَتْلُ . قَالُوا : أَكْثَرَ مِمَّا نَقْتُلُ الْآنَ ؟ قَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ بِقَتْلِكُمْ الْكُفَّارَ ، وَلَكِنَّهُ قَتْلُ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ، حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ جَارَهُ ، وَيَقْتُلَ أَخَاهُ ، وَيَقْتُلَ عَمَّهُ ، وَيَقْتُلَ ابْنَ عَمِّهِ . قَالُوا : سُبْحَانَ اللَّهِ ! وَمَعَنَا عُقُولُنَا ؟ قالَ : لَا ، إِلَّا أَنَّهُ يَنْزِعُ عُقُولَ أَهْلِ ذَاكَ الزَّمَانِ ، حَتَّى يَحْسَبَ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ عَلَى شَيْءٍ وَلَيْسَ عَلَى شَيْءٍ".





وتابع: "سيدنا على بن طالب قاتل الخوارج، الذين يعتبرون لغز غريب، فهم يصلون وصلون أحسن صلاة، لكنهم كانوا أهل فتنة حتى قاتلوا سيدنا على بن أبى طالب".



