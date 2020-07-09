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فن

قتلت زوجها بـ 3 طعنات.. آخر ظهور للفنانة عبير بيبرس قبل دخولها الحبس

الخميس 09/يوليه/2020 - 07:38 م
عبير بيبرس
عبير بيبرس
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سعيد فراج
حالة كبيرة من الجدل أثيرت بعد القبض على الفنانة عبير بيبرس، واعترافها بقتل زوجها بعد شجار حاد نشب بينهما انتهى بطعنة له بقطعة من الزجاج فى صدره وفارق الحياة فى الحال. 

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وظهرت عبير بيبرس، في صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، استخدمتها كصورة شخصية للحساب، في أخر ظهور لها قبل قتل زوجها. 

يأتي ذلك، بعد قرار النيابة العامة، بحبس عبير بيبرس، على ذمة التحقيقات، بعد قتل زوجها بـ 3 طعنات في الصدر والقلب، إثر مشاجرة دارت بينهما، وإهانته لها أمام الناس، بحسب أقوالها في التحقيقات. 

بدأت عبير بيبرس، رحلتها مع الدراما من خلال مشاركتها في المسلسل الكوميدي "إلسع وفلسع" بطولة الفنانين شريف صبحي ومنير مكرم وآمال رمزي، والذي ظهر فيه الفنان أحمد بدير والفنان أحمد فرحات كضيوف شرف، ومن إخراج إيهاب عبد اللطيف.

كما شاركت «بيبرس» في بطولة مسلسل كوميدي آخر حمل عنوان "شلة نصابين" من بطولة عبد الله مشرف، وائل علاء، أحمد صيام، وميار الببلاوي.

وفى 2016 شاركت «عبير» فى أول عمل سينمائي من خلال فيلم ”مشروع ميت“، بمشاركة الفنان أحمد الجوهري، لكنه يعرض في دور السينما.

اختفت عبير بيبرس، عن الأنظار منذ ثلاث سنوات وعادت بأزمة قتل زوجها والتى كشف فى التحقيقات أنه كان يعذبها وضربها وهو الأمر الذى تسبب فى قتله.  
عبير بيبرس عبير بيبرس
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