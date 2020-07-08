بعد قتل زوجها برقبة زجاجة.. 7 معلومات لا تعرفها عن عبير بيبرس

أثارت الفنانة الشابة عبير بيبرس حالة من الجدل الواسع خلال الساعات الماضية بعد القبض عليها واعترافها بقتل زوجها بعد شجار حاد نشب بينهما انتهى بطعنة له بقطعة من الزجاج فى صدره وفارق الحياة فى الحال.

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نرصد 7 المعلومات عن الفنانة الشابة عبير بيبرس.





عبير بيبرس عمرها الحقيقى 29 عاما.





بدأت حياتها الفنية ببطولة فيلم روائي قصير بعنوان "كما تدين تدان" لتشارك بعده في عدد من الأعمال الفنية.





بدأت رحلتها مع الدراما من خلال مشاركتها في المسلسل الكوميدي "إلسع وفلسع" بطولة الفنانين شريف صبحي ومنير مكرم وآمال رمزي، والذي ظهر فيه الفنان أحمد بدير والفنان أحمد فرحات كضيوف شرف، ومن إخراج إيهاب عبد اللطيف.





كما شاركت في بطولة مسلسل كوميدي آخر حمل عنوان "شلة نصابين" من بطولة عبد الله مشرف، وائل علاء، أحمد صيام، وميار الببلاوي.

وفى 2016 شاركت فى أول عمل سينمائي من خلال فيلم ”مشروع ميت“، بمشاركة الفنان أحمد الجوهري، لكنه يعرض في دور السينما.



تعتبر الفنانة سعاد حسنى مثلها الأعلى.





اختفت عن الأنظار منذ ثلاث سنوات وعادت بازمة قتل زوجها والتى كشف فى التحقيقات انه كان يعذبها وضربها وهو الأمر الذى تسبب فى قتله.