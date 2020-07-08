تأجيل أولي جلسات محاكمة سما المصري لاتهامها بسب وقذف ريهام سعيد

أجلت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، أولي جلسات محاكمة الراقصة سما المصري في دعوي سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد لـ 22 يوليو للإطلاع.





وتضمن أمر إحالة سما المصري ، الي المحكمة الاقتصادية أنها في غضون شهر اغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية قذفت بطريق التليفون المجني عليها ريهام سعيد، وقد تضمن الأمر طعنًا في عرضها ونشرت بذلك مقطعا وقامت بإرساله لأصدقائها عبر تطبيق الواتس اب وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.





وأشار أمر الإحالة، الى أن سما المصري سبت بطريق التليفون المجني عليها ريهام سعيد، بأن وجهت لها العبارات والألفاظ غير اللائقة، وذلك بأن ظهرت في مقطع مصور وجهت اليها فيه العبارات المبينة وصفها سب وقذف ونشرت ذلك المقطع وارسلته إلي أصدقائها عبر تطبيق الواتس اب .





وأكد أمر الإحالة أنها اعتدت علي المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وذلك بأن ظهرت بمقطع مصور وجهة فيه الي ذلك المقطع بارساله الي أصدقائها عبر تطبيق الواتس اب ، وقامت بنشر معلومات واخبار عن طريق الشبكة المعلوماتية تستسهل خصوصية المجني عليها ريهام سعيد، بان ارتكبت الأفعال محل الاتهام الاول وارسالها الي أصدقائها.





يذكر أن قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتقدمت باستئناف علي الحكم الصادر .





كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي ، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة ، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها ، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة .