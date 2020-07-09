السودان: فتح جزئي لمطار الخرطوم من مصر والإمارات

أصدرت سلطة الطيران المدني بالسودان، اليوم الخميس، قرارا بفتح مطار الخرطوم جزئيا أمام الحركة الجوية من مصر والإمارات.









ونقلت وكالة الانباء السودانية "سونا" عن المهندس ابراهيم عدلان مدير سلطة الطيران المدني قوله إن هذا القرار يأتي تماشيا مع قرار اللجنة العليا للطوارئ الصحية الخاص بالعودة التدريجية للحياة.









وأوضح المهندس عدلان أن هذه الدول أعلنت فتح مطاراتها أمام الحركة الجوية وهذا يتيح للسودان التواصل جويا معها عبر شركات الطيران الوطنية أو عبر شركات الطيران في هذه الدول.









وأوضح أن كل الركاب القادمين الي مطار الخرطوم سيخضعون لبروتوكول وزارة الصحة الاتحادية اعتبارا من الرابع عشر من يوليو الجاري، كما سيخضع السودانيون والأجانب من أصول سودانية إلي اجراءات فحص طبي في مطار الخرطوم.









وبحسب المهندس عدلان، سيخضع الركاب الأجانب الي فحص طبي عبر جهاز PCR مؤكدا أنه لابد ان تكون بحوزتهم شهادات خلو من الاصابة بالفيروس عند وصولهم لمطار الخرطوم.