AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تعرف على موعد سداد مقدم جدية التصالح فى مخالفات البناء

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:58 ص
ازالة التعديات
ازالة التعديات
Advertisements
ايمان البكش
تفتح المحافظات أبوابها أمام المواطنين لتلقي مقدم جدية التصالح مع مخالفات البناء للذين يتقدمون لأول مرة، يوم الأربعاء المقبل،  وحتي 30سبتمبر القادم.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية، أنه أى مخالف لا يقوم بسداد قيمة جدية التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور.

أما بالنسبة لمن تقدم للتصالح، فتم تشكيل لجنة مكونة  من وزراء التنمية المحلية، والداخلية، والإسكان لوضع آليات واضحة تطبقها جميع المحافظات، وبناءً عليها يقوم المواطن بوضع مبلغ تحت الحساب للتصالح يحدد حسب نوع المخالفة لضمان الجدية واستكمال عملية التصالح، على أن يتم خصمه من القيمة الإجمالية للتصالح المطلوب سدادها.


وأكد الوزارة أنه فى حالة عدم سداد مبلغ جدية التصالح ، لن يتم النظر إلى طلب التصالح، وسيتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرار الإزالة على الفور.

وكانت قد اعلنت وزارة التنمية المحلية بدأ الموجة 16 لازالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة واسترداد حقها.

وكانت قد حققت الموجة 15 لازالة التعديات علي أراضي الدولة نجاحا كبيرا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يكشف عن أعمال البناء المستثناة من قرار الإيقاف لمدة 6 أشهر..فيديو

الحكومة تحدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء.. بدء السداد في 15 يوليو المقبل.. و30 سبتمبر آخر موعد للتقدم بالطلبات

فيديوجراف | الحكومة تواجه مافيا المباني بـ جدية التصالح

تعرف على حالات تنفيذ الإزالات وعدم الالتفات إلى طلب التصالح

التقنين أو الموجة الـ16.. كيف تواجه الدولة لصوص الأراضي ومخالفي البناء

تنفيذا لتوجهات الدولة.. محافظ الجيزة يجتمع مع رؤساء الأحياء والمراكز للتشديد على تكثيف حملات الإزالة

ترشيحاتنا

بمناسبة قرب عيد الأضحى.. المالية تعلن تقديم موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن 3 أشهر بدءأً من يوليو

يطرد ممثلا بسبب رفضه التحرش.. وحيد حامد: الصدفة سبب اضحك الصورة تطلع حلوة

شاهد.. اللقطات الأولى للاشتباكات العنيفة بين مليشيات الوفاق وتركيا في طرابلس

الصحة: تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و53 وفاة

مهاجما يوسف الشريف..وحيد حامد: البوس في الأفلام حقيقي برضا الطرفين

لأول مرة .. شيكابالا يعلق على قضية نادي القرن .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مينى جيب.. زينة تثير الجدل بملابس جريئة

بعد إجراء فحص كورونا مرتين..سيدة تتلقى خبرا مؤلما رغم سلبية نتائج التحليل

لأصحاب متلازمة التعب المزمن.. 11 سببا للإصابة بالإجهاد