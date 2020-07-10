تعرف على موعد سداد مقدم جدية التصالح فى مخالفات البناء

تفتح المحافظات أبوابها أمام المواطنين لتلقي مقدم جدية التصالح مع مخالفات البناء للذين يتقدمون لأول مرة، يوم الأربعاء المقبل، وحتي 30سبتمبر القادم.





وأوضحت وزارة التنمية المحلية ، أنه أى مخالف لا يقوم بسداد قيمة جدية التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور.





أما بالنسبة لمن تقدم للتصالح، فتم تشكيل لجنة مكونة من وزراء التنمية المحلية، والداخلية، والإسكان لوضع آليات واضحة تطبقها جميع المحافظات، وبناءً عليها يقوم المواطن بوضع مبلغ تحت الحساب للتصالح يحدد حسب نوع المخالفة لضمان الجدية واستكمال عملية التصالح، على أن يتم خصمه من القيمة الإجمالية للتصالح المطلوب سدادها.





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وأكد الوزارة أنه فى حالة عدم سداد مبلغ جدية التصالح ، لن يتم النظر إلى طلب التصالح، وسيتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرار الإزالة على الفور.





وكانت قد اعلنت وزارة التنمية المحلية بدأ الموجة 16 لازالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة واسترداد حقها.



