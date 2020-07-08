شعراوي: إطلاق الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات اليوم

عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا بمقر الوزارة مع سكرتيرى عموم المحافظات بحضور رئيس لجنة قوات إنفاذ القانون ومديرى الأملاك وحماية الأراضى بالمحافظات وعدد من قيادات الوزارة، وذلك للإعداد لبدء الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة.







يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق بين جميع أجهزة الدولة المعنية للحفاظ على أراضى الدولة والأراضى الزراعية وإزالة أي تعديات عليها، وتنفيذًا لقرارات لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.





وشهد اللقاء استعراض موقف عمليات التقنين والتصالح على مخالفات البناء وجهود إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة، وشدد شعراوى على أن الدولة ستتعامل بكل حزم مع جميع التعديات وفرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون فى موجة الإزالة التى سيتم تنفيذها اعتبارًا من اليوم، الأربعاء 8 يوليو الجارى، بالتنسيق بين مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون.









وأشار وزير التنمية المحلية إلى ضرورة الإسراع فى إجراءات تقنين أراضي الدولة وفقًا للقانون، ومراعاة جميع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للحالات الجادة.









وقال شعراوى: "بذلتم جهودا كبيرة فى إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة خلال الفترة الماضية، ونريد الاستمرار فى بذل جميع الجهود الممكنة لاستكمال هذا الملف المهم الذى توليه القيادة السياسية أهمية بالغة".









وأوضح الوزير أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما يتم تقديم تقارير يومية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها، لافتًا إلى أن هذه المتابعة المستمرة من القيادة السياسية أعطت قوة دفع كبرى لجهود المحافظات والتعاون الكامل على مدار اليوم مع قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بجميع المحافظات.









ووجه شعراوى حديثه لسكرتيري العموم قائلًا: "استغلوا قوة الدفع التى أعطاها الرئيس السيسى لهذا الملف ونفذوا القانون بكل حسم مع جميع حالات التعدى لاسترداد حقوق الدولة التي هي حق الشعب والأجيال القادمة".









وأكد وزير التنمية المحلية أهمية التنسيق بين الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات مع غرفة العمليات بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات.







