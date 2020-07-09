الري: 45 ساعة مفاوضات ولم نصل إلى توافق بشأن سد النهضة حتى الآن

قال محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري،، إن الوفد المصري بذل جهدا كبيرا في مفاوضات سد النهضة مع الجانب خلال الأسبوع الجاري. الإثيوبي





وأضاف محمد السباعي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "،:" المفاوضات وصلت الى 45 ساعة حول سد النهضة لتقريب وجهات النظر، إضافة إلى لقاءات ثنائية مع المراقبين من اجل عرض كافة السيناريوهات حول السد".





وتابع محمد السباعي:"آخر تقرير سيقدم للاتحاد الأفريقي يوم 13 يوليو الجاري ونسعى الى حل نقاط الخلاف القانونية والفنية.





وأكد السباعي، أنه لم نصل الى أى توافق حتى الآن بشأن مفاوضات سد النهضة بعد 7 أيام نقاش.





وتابع:" فترات الجفاف نقطة محورية في مفاوضات سد النهضة والسودان حريصة على التوصل لإتفاق بشأن سد النهضة كما أن أمان سد النهضة أحد أهم محاور النقاش في المفاوضات الأخيرة ".



