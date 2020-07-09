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أخبار البلد

لليوم السابع على التوالي.. الري: لا يوجد توافق فني أو قانوني حول سد النهضة

الخميس 09/يوليه/2020 - 07:20 م
سد النهضة
سد النهضة
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أمل مجدى
انتهت منذ قليل المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي والمستمرة لليوم السابع على التوالي برعاية الإتحاد الإفريقى و بحضور الوزراء من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين والتي تهدف إلى التباحث حول إتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

حيث استهل الوزراء الإجتماع اليوم 9 يوليو بإستعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتى عُقدت يوم الثلاثاء 7 يوليو والتى كانت تهدف الى محاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية فى كلا المسارين.

كما استعرض الوزراء الخطاب الوارد من جنوب إفريقيا والذي يطالب الدول الثلاث بإعداد تقرير  منفصل لكل دولة على حدا عن تقدم المفاوضات حتى الآن يُرفق مع تقرير سرد للوقائع (Factual Report) تقوم بإعداده دولة جنوب إفريقيا، على أن يتم تقديم التقرير النهائي يوم 13 يوليو الى جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الافريقى.

هذا وتجدر الإشارة الى أنه حتى الآن لم يتحقق ثمة أى توافق بين الدول الثلاثه في أى من النقاط الفنية أو القانونية حيث إستمرت الخلافات بين الدول الثلاث. 

وقد توافق الوزراء على قيام كل دولة بإرسال تقريرها اليوم الى جنوب إفريقيا مع استمرار المناقشات على المستويين الفنى والقانونى حتى يوم 13 يوليو 2020، على أن يتم غدًا الجمعة 10 يوليو عقد اجتماعات للجان الفنية والقانونية مرة أخرى ويُعقد السبت 11 يوليو إجتماعات لكل دولة على حدا مع المراقبين بينما يُعقد يوم الأحد 12 يوليو اجتماعات الوزراء.
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