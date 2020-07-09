كيف ينتقل فيروس كورونا؟.. أغرب طرق انتقاله

مع الإبلاغ عن حالات الفيروس التاجي الجديد ، يركز مسؤولو الصحة على إبطاء الانتشار من خلال فهم كيفية انتشار الفيروس التاجي ، يمكنك اتخاذ الخطوات الصحيحة حتى لا تمرض وتؤذي الآخرين، وطرق انتقال فيروس كورونا.





انتقال من شخص لآخر

يعتقد الخبراء أن الفيروس الذي يسبب COVID-19 ينتشر بشكل رئيسي من شخص لآخر. يمكن أن يحدث ذلك بعدة طرق:





قطرات الرذاذ. عندما يسعل شخص مصاب أو يعطس أو يتحدث ، تتطاير قطرات مع عندما يسعل شخص مصاب أو يعطس أو يتحدث ، تتطاير قطرات مع الفيروس في الهواء من أنفه أو فمه. يمكن لأي شخص على بعد 6 أقدام من ذلك الشخص أن يتنفس تلك القطرات في رئتيه.









انتقال بخاخ. تظهر الأبحاث أن الفيروس يمكن أن يعيش في الهواء لمدة تصل إلى 3 ساعات. عندما تتنفس الهواء الذي يطفو فيه الفيروس ، فإنه يدخل إلى رئتيك.









انتقال سطحي. طريقة أخرى للقبض على طريقة أخرى للقبض على الفيروس التاجي الجديد هي عندما تلمس الأسطح التي سعل أو أصيب بها شخص مصاب بالفيروس. يمكنك لمس كونترتوب أو مقبض باب ملوث ثم لمس أنفك أو فمك أو عينيك. يمكن أن يعيش الفيروس على أسطح مثل البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ لمدة 2 إلى 3 أيام. لإيقافه، قم بتنظيف وتطهير جميع العدادات والمقابض والأسطح الأخرى التي تلمسها أنت وعائلتك عدة مرات في اليوم.









براز الفموي. تشير الدراسات أيضًا إلى أنه يمكن العثور على جزيئات الفيروس في أنبوب الأشخاص المصابين. لكن الخبراء ليسوا متأكدين مما إذا كانت العدوى يمكن أن تنتشر من خلال الاتصال ببراز الشخص المصاب. إذا استخدم ذلك الشخص الحمام ولم يغسل يديه ، فقد يصيب الأشياء والأشخاص الذين يلمسونهم.









غالبًا ما ينتشر الفيروس بين الأشخاص الذين يعانون من الأعراض. ولكن من الممكن تمريره دون إظهار أي علامات. بعض الأشخاص الذين لا يعرفون أنهم مصابون يمكن أن يعطوه للآخرين. وهذا ما يسمى بالانتشار بدون أعراض. يمكنك أيضًا تمريره قبل أن تلاحظ أي علامات للعدوى ، تسمى الانتشار العرضي.









الانتشار في المجتمع

في بعض الأحيان ، يمكن لأي شخص تتبع كيفية إصابته بالفيروس لأنه يعرف أنه كان على اتصال بشخص مريض. والسبب غير معروف في حالات أخرى.



