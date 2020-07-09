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فن

محمد صلاح يبدى إعجابه بمسلسل "جمجوم وبم بم"

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:59 م
جمجوم وبمبم
جمجوم وبمبم
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محمد نبيـل

أعاد نجم كرة القدم المصري العالمي محمد صلاح، نشر عدة لقطات مصورة على صفحته الرسمية عبر "إنستجرام" من المُسلسل الكوميدي "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق- جمجوم وبم بم"، الذي بدأ عرضه اليوم عبر منصة "شاهد".



وتدور أحداث المُسلسل في أجواء غنية بالمواقف الكوميدية، حيث تدور حول رحلة الشابين جمجوم وبم بم، اللذين يقرران أن يفتتحا شركة ألمانية لمكافحة الخوارق، فيواجهان مع طاقم العمل لديهما حالات خارقة جديدة عليهما، وما تحمل كل حالة من مشاكل كوميدية متعددة.


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مُسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق- جمجوم وبم بم"، تأليف مصطفى صقر وإخراج إسلام خيري، وإنتاج E- Producers عبد الله أبوالفتوح ومحمد عبد الصمد.



الفيلم بطولة محمد عبد الرحمن، محمد سلام، أحمد فتحي، ميرنا جميل، محمد ثروت وآخرين، ويتوفر في ثلاث حلقات أسبوعيًا على "شاهد" أيام الخميس والجمعة والسبت.

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