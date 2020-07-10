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التنمية المحلية: من تقدموا للتصالح في مخالفات البناء سوف تسقط عنهم أى عقوبات

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:02 ص
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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هاني حسين
قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم إزالة أكثر من 8 آلاف حالة بناء مخالف، مشيرا إلى أن التعديات على الأراضي الزراعية وصلت لأكثر من مليون متر مربع وتم إزالتها.

أضاف خالد قاسم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي ": "تم إزالة 621 حالة مباني مخالفة بمساحة أكثر من 138 ألف متر مربع في معظم المحافظات، مشيرا إلى أن هناك تنسيق مع كافة الجهات لمواجهة التعديات التي تتم باستغلال أزمة كورونا.

وتابع خالد قاسم: "حذرنا أكثر من مرة من مخالفات البناء وإزالة فورية لأى مخالفة، وكل أراضى الدولة التى يتم استردادها يتم الحفاظ عليها منعا للتعدي عليها مرة ثانية".

وأكمل خالد قاسم: "هناك زيادات في عدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء ونتلقي تساؤلات كثيرة حول كيفية التصالح في مخالفات البناء وسيتم قبول المبالغ الخاصة بجدية التصالح اعتبارا من 15 يوليو".

ولفت: "من تقدموا للتصالح في مخالفات البناء سوف تسقط عنهم أى عقوبات، وسيتم  توجيه المبالغ الخاصة بجدية التصالح للتنمية في المحافظات والإسكان الإجتماعي".
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