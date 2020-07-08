التنمية المحلية: إيقاف تراخيص البناء 6 أشهر فى هذه المحافظات

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مخالفات البناء التى تم تنفيذ إزالتها بلغت 8608 حالات على مستوى محافظات الجمهورية قدرت بحوالى مليون ونصف المليون متر.









وأضاف "قاسم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن كل الجهات المعنية المسئولة فى الدولة دورها أنها تقوم بمراقبة إجراءات المخالفات على تلك العقارات.









وأوضح أنه يوجد إيقاف لكل تراخيص البناء لمدة ستة أشهر فى القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات.









وأكد أنه فى حالة إنشاء المبنى فى هذا الوقت فلن يتم إيقافه، بل سيتم تقديم الرسومات الهندسية والموقف التنفيذي الخاص بالمبنى وتقديمه للحي ومعرفة الوضع عن طريق لجنة يرأسها محافظ كل محافظة، وتلك اللجنة تضم ممثلين عن الكلية الفنية العسكرية والرقابة الإدارية.



